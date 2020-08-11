2020/08/11 | 18:13 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر آسيوي: فيفا يحدد شهر اذار 2021 موعداً مبدئياً لتصفيات كأس العالم 2022

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