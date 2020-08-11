من اجل الفوز بولاية ثانية ..ترامب يزيد من وتيرة الحوافز لدعم الاقتصاد الأمريكي

2020/08/11 | 18:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى لولاية ثانية، من وتيرة الحوافز الاقتصادية لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي، وأيضا لاستعادة أصوات الناخبين، مع تضاؤل شعبيته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.وقال ترامب إنه يدرس خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية بالولايات المتحدة وكذا تقليص ضرائب الدخل للأسر ذات الدخل المتوسط ​​لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من التداعيات الاقتصادية […]

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