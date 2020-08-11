العراق من أقل الدول سلمية بعد سوريا وافغانستان

2020/08/11 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام، في تقرير له، أن العراق جاء في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة كأقل الدول سلمية لعام 2020.وترتيب العراق هو 161 من أصل 163 دولة في جدول السلمية.وفي المرتبة التي تلي العراق جاءت سوريا، ثم أفغانستان.أما أكثر الدول سلمية، فكانت إيسلندا ثم نيوزيلندا والبرتغال النمسا.وعربيا وصلت قطر […]

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