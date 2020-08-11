خبير فرنسي يكشف عن وجود مواد كيميائية خطرة باقية في مرفأ بيروت

2020/08/11 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يعمل خبراء كيميائيون ورجال إطفاء على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيميائية محتملة الخطورة في ميناء بيروت الذي دمره انفجار مدوٍ قبل أيام، بعد العثور على واحدة كانت تسرب بعض المواد، وفقاً لأحد أعضاء فريق التنظيف الفرنسي.وأشار اللفتنانت أنطوني، الخبير الكيميائي الفرنسي في الموقع والذي لم يصرَّح له بالكشف عن اسمه بالكامل، […]

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