بايرن ميونخ يحسم مصير كوتينهو

2020/08/11 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن نادي بايرن ميونخ المنافس بطل الدوري الألماني عن موقفه النهائي من استمرار جناح الفريق الأول لكرة القدم الحالي، فيليب كوتينيو، مع اقتراب إعارته من النهاية.وتحدث الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كارل هانز رومينيجه، عن الأمر في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، وقال: “فيليب، كما قلت في السابق، العقد يقترب من النهاية ولكن […]

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