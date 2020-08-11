2020/08/11 | 18:24 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
أعلن نادي بايرن ميونخ المنافس بطل الدوري الألماني عن موقفه النهائي من استمرار جناح الفريق الأول لكرة القدم الحالي، فيليب كوتينيو، مع اقتراب إعارته من النهاية.
وتحدث الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كارل هانز رومينيجه، عن الأمر في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، وقال: “فيليب، كما قلت في السابق، العقد يقترب من النهاية ولكن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونخ يحسم مصير كوتينهو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن نادي بايرن ميونخ المنافس بطل الدوري الألماني عن موقفه النهائي من استمرار جناح الفريق الأول لكرة القدم الحالي، فيليب كوتينيو، مع اقتراب إعارته من النهاية.
وتحدث الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كارل هانز رومينيجه، عن الأمر في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، وقال: “فيليب، كما قلت في السابق، العقد يقترب من النهاية ولكن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونخ يحسم مصير كوتينهو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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