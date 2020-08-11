أول تعليق من حزب العمال على الهجوم التركي شمال أربيل يكشف تفاصيل جديدة

2020/08/11 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادكشف حزب العمال الكردستاني، اليوم الثلاثاء، 11 آب 2020، عن تفاصيل جديدة تخص استهداف طائرة مسيرة لقادة عسكريين تابعين لقوات حرس الحدود، بمحافظة أربيل في إقليم كردستان.

قال كاوه شيخ موس مسؤول علاقات حزب العمال الكردستاني في حديث خاص لـ (بغداد اليوم ) إن ان "طائرة مسيرة تركية استهدفت قافلة عسكرية عراقية تابعة لقوات حرس الحدود تضم آمر لواء الفوج الثالث بقيادة حرس الحدود، مع قادة وضباط اخرين".وأضاف ان "الدولة التركية (المتآمرة)، هي من قصفت القافلة العراقية".واكد "عدم وجود أي عناصر تابعين لحزب العمال الكردستاني برفقة القافلة المستهدفة".

وأتهمت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء 11 آب 2020، تركيا بالوقوف وراء هجوم شمال اربيل .وقالت الخلية في بيان، "اعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالت/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

وكشف مصدر أمني، الثلاثاء 11 آب 2020، عن اسمي الضابطين اللذين كانا من بين ضحايا القصف بطائرة مسيرة شمال أربيل.

وقال المصدر ان " القصف الذي استهدف اجتماعاً لقيادات امنية عراقية مع عناصر من حزب العمال أسفر عن مقتل العميد محمد رشيد أمر اللواء الثاني في قوات حرس الحدود وايضاً قائد الفوج الثالث بحرس الحدود العميد زبير حالي".

قبلها تحدث مدير ناحية سيدكان احسان الجلبي عن تفاصيل أخرى لقصف الطائرة المسيرة لحرس الحدود شمال أربيل.وقال الجلبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "في الساعة 3:45 دقيقة عصر اليوم، تم استهداف سيارات تابعة لحرس الحدود العراقي من ضمنم قادة برتبة عمداء".وأضاف، أن "الطائرات المسيرة ماتزال تحوم فوق المكان وهنالك أكثر من 5 شهداء من حرس الحدود العراقي ولا نتمكن من الوصول لبعض المصابين".

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