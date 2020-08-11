رسمياً… الديوانية يعزز صفوفه بمهاجم بلجيكي

2020/08/11 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن نادي الديوانية الرياضي، ضم مهاجم بلحيكي لتعزيز صفوف فريقه الكروي في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان تلقته / المعلومة/ ان “حسين علي كريم العنكوشي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي، يعلن التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي نيثان كاباسيلي موامبا لتمثيل الأحمر الديواني”.موامبا سبق وأن مثل منتخبات بلجيكا تحت سن”16,17,18,19,21″ عام […]

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