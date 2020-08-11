الصحة النيابية تكشف موعد وصول اللقاح الروسي الى العراق وتبين الشرائح المشمولة بالتطعيم

2020/08/11 | 18:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبد عون العبادي، الثلاثاء، بان كميات من اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا ستصل العراق خلال اسابيع.

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