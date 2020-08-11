هبوط عقود الذهب الآجلة بأكثر من 4%

2020/08/11 | 18:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]هبطت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت بأكثر من 4% إلى دون مستوى الـ2000 دولارا للأونصة.

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