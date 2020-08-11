2020/08/11 | 18:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة السيطرة على السرقات التي تحصل بملفات النفط والانترنت والكهرباء والمنافذ الحدودية، سيما الشمالية منها.وقال العقابي في تصريح صحفي ان “الحكومة الحالية لم تتخذ أي خطوة تجاه مليارات الدولارات المهدورة من إيرادات نفط الشمال والمنافذ الحدودية الشمالية”، مشيراً الى أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يشدد على ضرورة القضاء على سرقات النفط والانترنت والكهرباء والمنافذ الحدودية المركز الخبري الوطني.

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