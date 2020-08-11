2020/08/11 | 18:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ273 المسجلة اليوم بفيروس كورونا المستجد وقال مدير عام الدائرة، عبدالغني الساعدي، في بيان ، أن “الإصابات الـ273 المسجلة اليوم والتي تضمنها بيان الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة العراقية، جاءت على النحو التالي: – 128 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في الرصافة…حالات الشفاء تواصل “الاقتراب” من عدد الاصابات اليومية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في الرصافة…حالات الشفاء تواصل “الاقتراب” من عدد الاصابات اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).