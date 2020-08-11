2020/08/11 | 18:37 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرة تركية مسيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم قادة من الجيش العراقي مع قيادات حزب العمال الكردستاني بمحافظة أربيل، شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأعلن الجيش العراقي، اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة تنتهك سيادة العراق مجددا.. مقتل ضابطين بغارة تركية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة تنتهك سيادة العراق مجددا.. مقتل ضابطين بغارة تركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).