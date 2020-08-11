وفاة ضابط كبير في دائرة مرور الانبار اثر اصابة بكورونا 

2020/08/11 | 18:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد عضو المجلس المحلي لقضاء عامرية الصمود (المنحل) خضير الراشد، الثلاثاء، بوفاة ضابط كبير في مديرية مرور الانبار جراء اصابته بمرض كورونا .وقال الراشد لـ /المعلومة/ ان “معاون مدير قاطع مرور قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة العقيد تحسين عليوي العيساوي توفي جراء اصابته بفيروس كورونا”.واضاف ان “الفقيد اصيب قبل ايام […]

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