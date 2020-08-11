مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة تخص ضحايا التظاهرات

2020/08/11 | 18:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارات عدة تخص ضحايا التظاهرات الشعبية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم الإيعاز لوزارة الصحة بتشكيل لجان تتابع الوضع الصحي لجرحى التظاهرات".وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء"، مؤكداً "إحالة جرحى التظاهرات الذين يتعذر علاجهم داخل البلاد إلى الخارج".

ولفت ملا طلال، إلى "شمول ضحايا التظاهرات بالضمان الصحي".





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