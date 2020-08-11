2020/08/11 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتمام كبير بواقع جميع المحافظات، فيما اشار الى توجيه الكاظمي بتخصيص 50 مليار دينار بطريقة عاجلة لمحافظة ذي قار.وقال الملا طلال في المؤتمر الاسبوعي الذي تابعته “تقدم” انه “تم الإيعاز لوزارة الصحة بتشكيل لجان تتابع الوضع الصحي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحدث باسمه: الكاظمي وجه بتخصيص 50 مليار دينار بطريقة عاجلة لذي قار وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسمه: الكاظمي وجه بتخصيص 50 مليار دينار بطريقة عاجلة لذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسمه: الكاظمي وجه بتخصيص 50 مليار دينار بطريقة عاجلة لذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).