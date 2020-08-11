“استهتار بالدماء العراقية”.. العصائب تعلق على الاعتداء التركي

2020/08/11 | 18:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي، الثلاثاء، الى وضع حد لـ “الاستهتار بالسيادة والدماء العراقية”، على خلفية مقتل قائدين عسكريين عراقيين بقصف تركي.وذكر الربيعي في بيان تلقته /المعلومة/ ان “ارتكاب جيش الاحتلال التركي جريمته الآثمة بقتل قائدين عسكريين عراقيين وسائقهم من حرس الحدود في سيدكان بمحافظة اربيل شمالي العراق […]

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