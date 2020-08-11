مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات غير مسبوقة من مصلحة متظاهري تشرين وتموز

2020/08/11 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، الثلاثاء (11 آب 2020)، أن مجلس الوزراء قرر شمول شهداء وجرحى التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول الماضي ومتظاهري شهر تموز من العام الحالي بقانون مؤسسة الشهداء.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "مجلس الوزراء قرر الإيعاز ايضاً لوزارة الصحة بتشكيل لجان تتابع الوضع الصحي لجرحى التظاهرات".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرر ايضا شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء، وإحالة جرحى التظاهرات الذين يتعذر علاجهم داخل البلاد إلى الخارج وشمول ضحايا التظاهرات بالضمان الصحي".

وتابع، أن "المجلس قرر ايضا تضمين مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة ليشمل المعاقين بالحركة الاحتجاجية".

كما استضاف مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم، محافظ ذي قار ناظم الوائلي، وناقش معه نسبة الطرق المعبدة في ذي قار التي تبلغ 28%"، وفقا لملا طلال.

وقال ملا طلال، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه خلال الاستضافة بـ "تخصيص 50 مليار دينار بطريقة عاجلة لذي قار".

وأشار الى أن "مجلس الوزراء خول رئيس سلطة الطيران المدني على توقيع العقد الخاص بمشروع مطار الناصرية"، مبينا أن "شركة صينية ستقوم بانشاء المطار".

وبشأن ملف كورونا، ذكر ملا طلال ان "الكاظمي خصص 5 مليون دولار من المنافع الاجتماعية لدعم جهود مواجهة كورونا".

وفيما يتعلق بالملف الكهرباء قال ملا طلال ان " الكاظمي وجه بصيانة الشبكة الكهربائية استعداداً للصيف المقبل والحكومة السابقة كانت متلكئة في هذا الملف" لافتاً الى ان "مجلس الوزراء اقر خطة لصيانة شبكة الكهرباء".

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بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (11 آب 2020)، إن سببين وراء توقف انجاز اكبر سجن وسط العراق منذ 14 عاما.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "سجن ديالى المركزي في اطراف ناحية ب

بغداد اليوم- بغداد

كشف حزب العمال الكردستاني، اليوم الثلاثاء، 11 آب 2020، عن تفاصيل جديدة تخص استهداف طائرة مسيرة لقادة عسكريين تابعين لقوات حرس الحدود، بمحافظة أربيل في إقليم كردستان.

قال كاوه شيخ موس مسؤول علاقات حزب العمال الكردستاني في حديث خ

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افاد مصدر أمني من داخل محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، بهجوم صاروخي بطائرة مسيرة استهدف اجتماعاً لقادة عسكريين في حرس الحدود.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "طائرة مسيرة نفذت هجوماً استهدف اجتماعاً لقادة في حرس الحدود مع حزب

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