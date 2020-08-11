2020/08/11 | 19:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الثلاثاء، وقوع هجوم قرب الحدود الكويتية العراقية.

وقال المتحدث باسم التحالف، وفق وسائل إعلام أمريكية، 11 آب/أغسطس، إن ما تم تداوله بشأن الهجوم "عار عن الصحة".

وجاء تعليق التحالف بعد نفي صدر عن بغداد والكويت لمزاعم نشرها فصيل مسلح عراقي عن هجوم دمر معدات ومركبات أمريكية في معبر حدودي، جنوبي البصرة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، نتشرته في وقت سابق، إنها "تابعت الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مصحوبًا ببيان وفيديو مِن إحدى الجهات التي حاولت تضليل الرأي العام بشأن وجود هجوم على منفذ جريشان على الحدود العراقية مع الكويت".

وأضاف البيان، "هنا نؤكد للرأي العام أن ماجاء في هذا الخبر والفيديو هو كذبة وفبركة، وننفي نفيًا قاطعًا حصول هكذا اعتداء على أية عجلة في هذا المنفذ، ونهيب بوسائل الإعلام كافة توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح أو إصدار الأخبار الأمنية".

فيما نفى الجيش الكويتي بدوره وقوع الهجوم، وقال إن "ما یتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لھجوم تخریبي على الحدود الكویتیة الشمالیة".

واستهدف هجوم بعبوة ناسفة، ظهر الثلاثاء، رتلاً تابعًا لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، مما أدى إلى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني.

اقرأ/ي أيضًا:

"باتريوت" والكاتيوشا..



واشنطن تحدد أبرز ملفات زيارة الكاظمي إلى البيت الأبيض

فوق مستنقع لاهب..



سيناريوهات رحلة الكاظمي على حبل طهران وواشنطن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح من التحالف ردًا على مزاعم فصيل مسلح في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح من التحالف ردًا على مزاعم فصيل مسلح في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).