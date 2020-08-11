مقتل اثنين من كبار الضباط.. أول تعليق عراقي رسمي على القصف التركي

2020/08/11 | 19:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، مقتل اثنين من كبار الضباط بقصف جوي نفذته طائرة تركية على الحدود، شمالي العراق.

وذكرت الخلية التابعة لقيادة العمليات المشتركة في بيان، 11 آب/أغسطس، إن "اعتداءً تركيًا سافرًا مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان".

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وأضاف البيان، أن "الاعتداء تسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى وآمر الفوج الثالت/اللواء الثاني وسائق العجلة".

واستهدفت، ظهر اليوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس، طائرة مسيرة تركية اجتماعًا لوفد تفاوضي عراقي برئاسة قادة حرس الحدود مع حزب العمال الكردستاني، شمال محافظة أربيل، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 شخصًا، من بينهم قائدان عراقيان.

قال مدير ناحية سيدكان في أربيل إن عددًا من أفراد قوات حرس الحدود العراقي قتلوا في قصف نفذته طائرة تركية من دون طيار

وقال مصدر أمني لـ"ألترا عراق"، إن "طائرة مسيرة تركية استهدفت ظهر اليوم، اجتماعًا لحرس الحدود العراقي مع حزب العمال الكردستاني في قضاء سوران برادوست شمال محافظة أربيل".

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سكينٌ في الخاصرة السورية

وأضاف أن "القصف أسفر عن مقتل آمر لواء حرس الحدود وقائد الفوج الثالث في قوات حرس الحدود وقائد آخر"، مبينًا أن "أكثر من 12 شخصًا قتلوا من جانب حزب العمال بينهم قيادات بارزة، فضلًا عن إصابة العديد من المواطنين جراء القصف".

وبين أن "الوفد العراقي كان بمهمة تفاوضية مع العمال الكردستاني للتهدئة في المنطقة التي تمثل المثلث الرابط بين العراق وتركيا وإيران".

وفي الأثناء، قال مدير ناحية سيدكان بمحافظة أربيل إحسان جلبي، في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "عددًا من أفراد قوات حرس الحدود العراقي قتلوا في قصف نفذته طائرة تركية من دون طيار على منطقة برادوست القريبة من ناحية سيدكان التابعة لمحافظة اربيل ".

وأضاف جلبي، أنه "ومنذ أيام، تتجول قوات الحرس الحدود العراقي في المنطقة لغرض بناء النقاط العسكرية"، مبينًا أن "منطقة الغارة هي جبل برادوست في منطقة سيدكان التابع لقضاء سوران بمحافظة أربيل".

فيما قال مدير مستشفى سيدكان كاروان فيصل تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، أن "5 قتلى وصلوا إلى المستشفى من بينهم 3 ضباط"، لافتًا إلى أن "من بين القتلى زبير حالي، قائد قوات حرس الحدود في المنطقة".

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