المشكلة العراقية والمشكلة اللبنانية - جعفر المظفر

2020/08/11 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر إن المشكلة العراقية الحالية باتت مشابهة كثيرا للمشكلة اللبنانية, ولذلك فإن إهتمامنا بالحالة اللبنانية لا ينطلق من محبتنا للبنان وشعبها فقط وإنما أيضا لأن الحديث عنها بات في الكثير من مستوياته شديد التشابه مع الحديث عن العراق.



إنهما, لبنان والعراق, يبدوان مثل (لا دولة) وهي تنظر إلى صورتها في المرآة.



في الحالة العراقية, فيما لو وافقنا على وجود حالة إضطهاد طائفية حقيقية ضد الشيعة من قبل الأن ......





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