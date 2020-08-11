ماذا قدمت الأحزاب الكردية السورية - صلاح بدرالدين

2020/08/11 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين بين الحين والآخر وفي خضم المراجعات الفكرية والسياسية التي يجري الحديث حولها من جانب النخب الثقافية والمتابعين يطرح السؤال المفصلي بشأن دور الأحزاب في العملية السياسية ومدى نجاحها أو أهليتها الراهنة في قيادة النضال الوطني وكان لابد لنا من المساهمة للإجابة على تلك التساؤلات .



في سياق العلاقات الوطنية وعلى ضوء مواقف الأطراف السياسية السورية من عربية ومكونات أخرى وبمختلف تياراتها القومية والإسل ......





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