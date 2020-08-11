بضعة أعوام ريما: الفصل الرابع عشر/ 5 - دلور ميقري

2020/08/11 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري على أثر وفاة رجلها، شغلت ريما وقتها في الاهتمام ببناتها الثلاث وأولادهن.



كبيرة البنات، كانت تتنقل باستمرار بين بلدات ريف الشام مع رجلها؛ وكان هذا، مثلما ذكرنا أكثر من مرة، دركياً برتبة صف ضابط لا تكاد خدمته تستقر في مكان بسبب شكاوى رؤسائه منه.



صغرى البنات، تزوجت من فَدو، ابن الحاج حسن، وكان ذلك بعد وفاة والدها بنحو عامين.



عام آخر، ووجدت ريما نفسها مضطرة للاستقرار في منزل الحاج: زوج ابنة ريما الوسط ......





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