تفاصيل من القصف التركي لاجتماع حرس الحدود العراقية + فيديو

2020/08/11 | 19:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العالم) 2020.08.11 – أكد مراسلنا من مدينة أربيل العراقية علي الشبكي سقوط 5 شهداء في القصف التركي الذي استهدف تجمعا لحرس الحدود العراقية شمال م...

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