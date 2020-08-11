مجلس الوزراء يقر خطة لصيانة شبكة الكهرباء

2020/08/11 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، خطة لصيانة شبكة الكهرباء الوطنية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن "مجلس الوزراء أقر خطة لصيانة شبكة الكهرباء، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصيانة الشبكة الكهربائية استعداداً للصيف المقبل".

وأضاف طلال أن "الكاظمي وجّه بتخصيص 50 مليار دينار بطريقة عاجلة لذي قار وتخويل رئيس سلطة الطيران المدني على توقيع العقد الخاص بمشروع مطار الناصرية".





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