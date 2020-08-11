فايروس كورونا وتطويع الطبيعة ودلالة النظام الدولي الجديد..

2020/08/11 | 19:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي فضل الله… إن مآلات صراع القوى والنفوذ العالمي، بدأت تأخذ مسارا” اكثر رعبا” وخطورة..وإن لم نغادر الحروب الكلاسيكية العسكرية وحتى الهجينة فإن أشكال هذه الحروب ستتلاشى أهميتها للدول الكبرى، التي تريد بسط نفوذها على مساحة كبيرة من العالم، بل أننا سوف نشهد انحسار للاسلحة المنظورة او المادية وحتى الاستراتيجية منها […]

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