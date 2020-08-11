اثر انتهاكها السيادة..الفتح يطالب بسحب السفير العراقي من تركيا

2020/08/11 | 19:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب تحالف الفتح، الثلاثاء، بسحب السفير العراقي لدى تركيا وتسليم الحكومة التركية مذكرة احتجاج على انتهاكات السيادة العراقية المتمثل بالقصف الاخير الذي ادى الى استشهاد اربعة ضباط شمال مدينة اربيل .وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “صمت الحكومة الاتحادية والبرلمان وحكومة اقليم كردستان وراء تكرر الانتهاكات […]

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