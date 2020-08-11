العراق يباشر بتصدير مادة “البرايمكوت” للأمارات وطلب كويتي لاستيراد اخرى

2020/08/11 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن تصدير العراق لمادة البرايمكوت الى الامارات بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مبينة ان هناك طلب على مواد اخرى من قبل الكويت.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لـ/المعلومة/ ان “هناك طلب كبير على المنتجات الصناعية العراقية في المنطقة خاصة في البلدان العربية”.واضاف ان “الامارات تقدمت بطلب لاستيراد مادة […]

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