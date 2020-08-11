“القضايا العشائرية” تهدد انطلاق دوري الكرة الممتاز

2020/08/11 | 19:28 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد… اكد مشرف نادي النفط الرياضي مشتاق كاظم، ان إدارات الأندية تخشى القضايا العشائرية مع انطلاق منافسات دوري الكرة الممتاز.
وقال كاظم لـ /المعلومة/ إن “إدارة نادي النفط قررت بشكل رسمي أنها لن تقوم باستئناف التدريبات الا في حال استحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة”.
وأضاف ان “الظروف الصحية في البلاد بالإضافة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“القضايا العشائرية” تهدد انطلاق دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال كاظم لـ /المعلومة/ إن “إدارة نادي النفط قررت بشكل رسمي أنها لن تقوم باستئناف التدريبات الا في حال استحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة”.
وأضاف ان “الظروف الصحية في البلاد بالإضافة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“القضايا العشائرية” تهدد انطلاق دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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