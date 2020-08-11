“القضايا العشائرية” تهدد انطلاق دوري الكرة الممتاز

2020/08/11 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد مشرف نادي النفط الرياضي مشتاق كاظم، ان إدارات الأندية تخشى القضايا العشائرية مع انطلاق منافسات دوري الكرة الممتاز.وقال كاظم لـ /المعلومة/ إن “إدارة نادي النفط قررت بشكل رسمي أنها لن تقوم باستئناف التدريبات الا في حال استحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة”.وأضاف ان “الظروف الصحية في البلاد بالإضافة […]

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