الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية إرهابية وتلقي القبض على عناصرها في نينوى

2020/08/11 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، اختراق وتفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع عناصرها بنينوى.

وجاء في بيان من الاستخبارات العسكرية انه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشرة (قيادة عمليات نينوى) وبإسناد من استخبارات لواء المشاة ٩٢ ومفارز فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في الفرقة من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 عناصر".

وأشارت الخلية الى انه "تمكنت من إلقاء القبض عليهم جميعا بعد استدراجهم لكمين محكم في قرية اشقيرة السفلى لجبال بادوش في نينوى، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".

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