صادقون تطالب الحكومة العراقية بوضع حد لـ

2020/08/11 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

هاجمت حركة "صادقون"، الثلاثاء (11 آب 2020)، القصف التركي، الذي أسفر عن مقتل ضابطين عراقيين من حرس الحدود في ناحية سيدكان، بمحافظة أربيل.وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تغريدة له على تويتر إن "ارتكاب جيش الاحتلال التركي جريمته الآثمة بقتل قائدين عسكريين عراقيين وسائقهم من حرس الحدود في سيدكان بمحافظة اربيل شمالي العراق، يجب أن يواجه بوضع حد للاستهتار بالسيادة والدماء العراقية التي سكتت عنها الحكومة لأسباب غير معلنة"، عاداً "الاكتفاء بالشجب والاستنكار بأنه سيهون الاعتداء ويشجع المعتدين".

وأتهمت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء 11 آب 2020، تركيا بالوقوف وراء هجوم شمال اربيل .وقالت الخلية في بيان، "اعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالت/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

وكشف مصدر أمني، الثلاثاء 11 آب 2020، عن اسمي الضابطين اللذين كانا من بين ضحايا القصف بطائرة مسيرة شمال أربيل.

وقال المصدر ان " القصف الذي استهدف اجتماعاً لقيادات امنية عراقية مع عناصر من حزب العمال أسفر عن مقتل العميد محمد رشيد أمر اللواء الثاني في قوات حرس الحدود وايضاً قائد الفوج الثالث بحرس الحدود العميد زبير حالي".

قبلها تحدث مدير ناحية سيدكان احسان الجلبي عن تفاصيل أخرى لقصف الطائرة المسيرة لحرس الحدود شمال أربيل.وقال الجلبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "في الساعة 3:45 دقيقة عصر اليوم، تم استهداف سيارات تابعة لحرس الحدود العراقي من ضمنم قادة برتبة عمداء".وأضاف، أن "الطائرات المسيرة ماتزال تحوم فوق المكان وهنالك أكثر من 5 شهداء من حرس الحدود العراقي ولا نتمكن من الوصول لبعض المصابين".

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