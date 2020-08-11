نائب يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي المرتقبة لواشنطن: اتفاقية جديدة قد تمتد لـ 5 سنوات


نائب يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي المرتقبة لواشنطن: اتفاقية جديدة قد تمتد لـ 5 سنوات
2020/08/11 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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