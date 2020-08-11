2020/08/11 | 19:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات من شانها انصاف متظاهرين تشرين الاول/اكتوبر، من بينها شمول ضحايا وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء قرر شمول شهداء وجرحى التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول الماضي ومتظاهري شهر تموز من العام الحالي بقانون مؤسسة الشهداء".وأضاف ملا طلال، أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً، الإيعاز لوزارة الصحة بتشكيل لجان تتابع الوضع الصحي لجرحى التظاهرات".ولفت، إلى أن "المجلس، قرر إحالة جرحى التظاهرات الذين يتعذر علاجهم داخل البلاد إلى الخارج وشمول ضحايا التظاهرات بالضمان الصحي"، مؤكداً ان "المجلس قرر ايضا تضمين مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة ليشمل المعاقين بالحركة الاحتجاجية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تنصف متظاهري تشرين عبر جملة قرارات.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تنصف متظاهري تشرين عبر جملة قرارات.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).