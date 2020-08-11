2020/08/11 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاربعاء المصادف 12-8-2020

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاربعاء وكالة تقدم الاخبارية.

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