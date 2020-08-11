المتحدث باسم الكاظمي: 50 مليار لذي قار.. و

2020/08/11 | 19:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر شمول ضحايا الاحتجاجات في البلاد بقانون "مؤسسة الشهداء".

وقال ملا طلال في مؤتمر صحافي عقده في القصر الحكومي، 11 آب/أغسطس، أن "الحكومة أوعزت إلى وزارة الصحة بتشكيل لجان تتابع الوضع الصحي لجرحى التظاهرات"، مبينًا أن "مجلس الوزراء قرر شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء".

وأضاف، أن "القرار يتضمن إرسال جرحى التظاهرات الذين يتعذر علاجهم داخل البلاد إلى الخارج، وشمول ضحايا التظاهرات بالضمان الصحي"، موضحًا أن "الحكومة وافقت على تضمين مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة ليشمل المعاقين بالحركة الاحتجاجية".

من جانب آخر، قال ملا طلال، إن "الكاظمي ناقش باهتمام وضع محافظة ذي قار خلال استضافة محافظها"، مشيرًا إلى أن "الكاظمي وجّه بتخصيص 50 مليار دينار بطريقة عاجلة لذي قار".

كما بيّن، أن "الحكومة خولت رئيس سلطة الطيران المدني توقيع العقد الخاص بمشروع مطار الناصرية".

وحول أزمة الكهرباء، أشار المتحدث باسم الكاظمي، إلى أن رئيس الحكومة "وجّه بصيانة الشبكة الكهربائية استعداداً للصيف المقبل"، لافتًا إلى أن "مجلس الوزراء أقّر خطة لصيانة شبكة الكهرباء".

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