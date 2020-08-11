دراسة تكشف مفاجأة بشأن غسول الفم

2020/08/11 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توصلت دراسة ألمانية إلى أن غسول الفم يمكن أن يتجاوز تأثيره التخلص من رائحة النفس الكريهة وتسوس الأسنان، ليكون واحدة من أدوات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتمكن فريق من العلماء بجامعة بوخوم الألمانية من التوصل إلى نتائج مبشرة فيما يتعلق بفائدة غسول الفم في مكافحة فيروس كورونا، بحسب موقع “فوكوس أونلاين” الألماني.[…]

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