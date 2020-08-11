زيارة الكاظمي لواشنطن.. هل تكتب نهاية للوجود الامريكي بالعراق؟

2020/08/11 | 19:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي الى واشنطن المقررة في العشرين من الشهر الجاري، زيارة بدأ الجدل حولها مبكرا بشأن طبيعتها والملفات ...

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