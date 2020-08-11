العصائب تجيب.. ما هو مستقبل تواجد القوات الأجنبية في العراق؟

2020/08/11 | 19:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستضافت هذه الحلقة من برنامج ضيف وحوار على شاشة قناة العالم الإخبارية القيادي في عصائب أهل الحق والنائب في البرلمان العراقي حسن سالم لمناقشة موضوع ان...

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