الجيش العراقي يعلق حول مقتل ضابطين عراقيين بهجوم تركي

2020/08/11 | 19:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش العراقي ان الهجوم التركي على حرس الحدود العراقيين هو "اعتداء تركي سافر"

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