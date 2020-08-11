أكبر حزبين باقليم كوردستان ينشران بيانا مشتركا

2020/08/11 | 19:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوشيار زيباري وبافل طالباني

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