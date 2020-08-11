غارة تركية تتسبب باستشهاد ضابطين كبيرين في حرس الحدود العراقي شمالي أربيل

2020/08/11 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

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في خرق تركي جديد للسيادة العراقية أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الضباط والرتب والمدنيين في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل.

أعلنت خلية الإعلام الأمني استشهاد آمري اللواء الثاني في قوات حرس الحدود العميد محمد رشيد، وقائد الفوج الثالث في الحرس العميد زبير حالي، جراء اعتداء تركي سافر بطائرة مسيرة استهدف عجلة عسكرية في منطقة سيدكان بقضاء سوران شمالي أربيل.

من جهة أخرى أكدت مصادر كردية مقتل عدد من عناصر حزب العمال الكردستاني في الهجوم التركي، الى جانب إصابة خمسة مدنيين.

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