مدونون يطالبون بعدم الاكتفاء بالتنديد والبيانات الخجولة حيال القصف التركي في العراق

2020/08/11 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى مدونون عراقيون، ان الموقف غير الجاد من قبل حكومة بغداد، إزاء القصف التركي والإيراني في الوقت ذاته، أعطى الدولتين مسوغاً لاستمراره، وأن هذا الأمر لا يمكن استمرار السكوت عنه او الاكتفاء بالتنديد والبيانات الخجولة.

المدونون أشاروا الى ان القصف التركي والإيراني يتطلب تحركاً من قبل الخارجية العراقية، وتقديم مذكرة لمجلس الأمن، فضلاً عن تقديم مصلحة البلد على المصالح الأخرى، والعمل على تحمل مسؤولية حفظ الأراضي العراقية.

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