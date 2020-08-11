آراء تجمع على الإشادة بحكومة الكاظمي بعد 100 يوم

2020/08/11 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور مئة يوم على حكومة الكاظمي، أشادت كتل سياسية ومحللون بأداء الحكومة خلال هذه الفترة الزمنية من عمرها، وفيما رأى البعض أن الحكومة تعمل بهدوء وجدّ ، يرى البعض الآخر أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة خاصة في تحديد موعد الانتخابات ،والسيطرة على المنافذ الحدودية.

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