مجلس الوزراء يقرر شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء

2020/08/11 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخصيص 50 مليار دينار بطريقة عاجلة لمحافظة ذي قار.

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