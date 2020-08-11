2020/08/11 | 19:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أكد موقع تامبا تايمز أن التدخل الاجنبي في الشرق الاوسط جعل المنطقة بأكملها في حالة من الفوضى ، فالانفجار الهائل الذي دمر معظم وسط بيروت هو استعارة مروعة للمخاطر التي تواجه دول المنطقة وخصوصا الهشة منها .وذكر تقرير للموقع ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المنطقة ولسنوات وصفت بانها الأكثر اضطراباً في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تامبا تايمز:صراع وتلاعب القوى العالمية بمنطقة الشرق الاوسط يهدد بتمزيق المنطقة كلها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تامبا تايمز:صراع وتلاعب القوى العالمية بمنطقة الشرق الاوسط يهدد بتمزيق المنطقة كلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).