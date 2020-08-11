2020/08/11 | 19:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستمدد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول في ظل تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل كبير.وقال كاستيكس، في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة “رويترز”، إن وضع فيروس كورونا في فرنسا “يسير في الطريق الخطأ منذ أسبوعين”.وأمس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تمدد حظر التجمعات العامة بسبب مخاوف كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تمدد حظر التجمعات العامة بسبب مخاوف كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).