2020/08/11 | 19:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من التربية بشأن استمرار امتحانات الطلبة الخارجيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/11 | 19:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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