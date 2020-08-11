الصحة العراقية تعلن عقد اجتماع مع الجهات الروسية بشأن لقاح كورونا

2020/08/11 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع مع الجهات الروسية بشأن لقاح فيروس كورونا الذي أعلن تسجيله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن "العراق متواصل مع كل الجهات المعنية بتطوير علاجات كورونا واللقاحات في العالم، من ضمنها روسيا، وقد عقدت عدة اجتماعات من خلال الدائرة التلفزيونية مع الجهات في روسيا".

وأضاف البدر، أن "العراق وفي حال اقرار اي لقاح للاستخدام البشري مطابق للمعايير العالمية المعتمدة لدى وزارة الصحة، سيكون اول الدول التي تستورد اللقاح من اي مكان تثبت فعاليته وتفعل استخدامه للمواطنين".

وأوضح مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم الثلاثاء، بشأن إمكانية حصول العراق على اللقاح الروسي الجديد.

وقال الحلفي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق ضمن التحالف العالمي للقاحات، الذي يضم البلدان الراغبة بالحصول على أي لقاح جديد ضد فيروس كورونا، فور إنتاجه وحصوله على اعتماد من الصحة العالمية".

وأضاف أن "اللقاح الروسي جديد لم يحصل بعد على الاعتماد الدولي، مبينا أن، الصحة العراقية على متابعة مستمرة مع التحالف العالمي للقاحات ودائما على تواصل من خلال اجتماعات متكررة حول أخر المستجدات".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (11 آب 2020)، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع الحكومة، عبر تقنية الفيديو: "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وأوضح قائلا: "على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، إلا أنه يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة".

وأشار بوتين إلى أنه "يأمل أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بانتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب".

وأكد بوتين على أن "عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ومن دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددون وأخيرا إلى المواطنين العاديين".

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد، سيبدأ في موقعين، مركز "غمالي" وشركة "بينوفارم".

وذكر موراشكو خال اجتماع للرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة: "في الوقت الحالي، سيبدأ إنتاج اللقاح في موقعين: مركز"غمالي" التابع لوزارة الصحة الروسية وشركة بينوفارم" .وفي الوقت نفسه بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة، ومكتب مشروع "سبيربنك"، يجري تطوير اللوائح الفنية لتوسيع نطاق الإنتاج في مواقع عدد من الممثلين المحليين والمتوفرة في بلدنا."

وأضاف أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يستثمر في إنتاج اللقاح والترويج في الخارج.

وأوضح موراشكو "هناك عدد من الدول التي تبدي اهتمامًا به" واليوم أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

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