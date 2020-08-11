2020/08/11 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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ملا طلال: رئيس الوزراء سيقوم بتعيين امين جديد للعاصمة بغداد

يتبع ......

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، استمرار امتحانات الطلبة "الخارجيين" خلال أيام الحظر الشامل.

وقالت التربية في بيان، ان "مجلس الوزراء وافق اليوم على استثناء الطلبة الممتحنين والمراقبين ومدراء المراكز الا

بغداد اليوم - بغداد

هاجمت حركة "صادقون"، الثلاثاء (11 آب 2020)، القصف التركي، الذي أسفر عن مقتل ضابطين عراقيين من حرس الحدود في ناحية سيدكان، بمحافظة أربيل.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تغريدة له على توي

بغداد اليوم _ متابعة

كشف عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، الثلاثاء 11 آب 2020، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، فيما بين أن رئيس الحكومة سيجتمع برؤساء الكتل السياسية لمناقشة مواضيع

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