قيادي عراقي يكشف تفاصيل الإعتداء الاميركي على معسكرات الحشد الشعبي

2020/08/11 | 20:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في حركة عصائب اهل الحق العراقية بأن الحشد الشعبي الحشد الشعبي اسقط المشاريع الأمريكية – الصهيونية في العراق والتي كانت تنوي لتقسيم العراق...

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