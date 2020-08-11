شاهد.. قيادي عراقي: إيران زودتنا بالسلاح بـ6 ساعات فقط!

2020/08/11 | 20:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في حركة عصائب اهل الحق العراقية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفي بتعهداتها عندما تعرض العراق الى الغزو الداعشي وتماطلت تسليم السلاح ...

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